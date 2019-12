Santos tem técnico português como opção e deve ouvi-lo neste fim de semana

Jesualdo Ferreira, o experiente treinador português de 73 anos, é uma das opções do Santos para substituir Jorge Sampaoli em 2020.

O Peixe deve fazer uma videoconferência com Jesualdo ainda neste sábado, antes do possível convite para reunião presencial no Brasil.

Jesualdo Ferreira é técnico desde 1981 e dirigiu equipes como Benfica e Porto em Portugal, Málaga na Espanha e Sporting em Portugal. Ele está livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, e cogitou se aposentar recentemente.

A Gazeta Esportiva conversou com Jesualdo no último sábado, mas ele despistou. “Ninguém do Santos conversou comigo”. Neste domingo, não retornou.

O Alvinegro tem como objetivo definir o novo comandante até o Natal. Há alternativas, todas do exterior. O preferido no Brasil era Renato Gaúcho, de contrato novo no Grêmio.