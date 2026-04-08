Santos tem retrospecto negativo em estreias da Sul-Americana; confira

O Santos inicia sua caminhada na Copa Sul-Americana de 2026 nesta quarta-feira, diante do Deportivo Cuenca, do Equador. A partida, válida pela primeira rodada da competição continental, será disputada às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Serrano Aguilar. O confronto marca mais um início de campanha internacional para o Alvinegro Praiano, que tem um retrospecto negativo em estreias no torneio.

Em nove participações na Sul-Americana, o Santos começou com o pé direito em apenas três oportunidades. O Peixe estreou com vitória em 2006, quando bateu o Cruzeiro na Vila; contra o Independiente, em 2021, também na Baixada Santista; e em 2023, diante do Blooming, na Bolívia.

Além dos triunfos, o Santos soma quatro derrotas e dois empates nas demais estreias pela Sul-Americana. Com esses números, o Peixe registra um aproveitamento de apenas 40,74% em suas primeiras partidas no torneio.

Santa Ana de los Ríos de Cuenca. 🇪🇨📍 pic.twitter.com/0nzLtCxc8U — Santos FC (@SantosFC) April 7, 2026

Campanhas do Santos

Apesar de ser tricampeão da Libertadores, o Santos não repete o bom desempenho na Sul-Americana. As melhores campanhas do Alvinegro Praiano ocorreram em 2003, 2004 e 2021, quando a equipe chegou às quartas de final. Nessas ocasiões, o Peixe foi eliminado por Cienciano-PER, LDU-EQU e Libertad-PAR, respectivamente.

O Santos também não consegue manter a competitividade na Sul-Americana. Desde a mudança de formato, em 2021, o Alvinegro Praiano disputou o torneio três vezes e, após cair nas quartas de final contra o Libertad, foi eliminado nas oitavas pelo Deportivo Táchira-VEN no ano seguinte e caiu na fase de grupos em 2023.

Cenário para a estreia

O Santos estreia na Sul-Americana após um resultado negativo no Brasileirão: a derrota de virada por 3 a 1 para o Flamengo, no último domingo. O Alvinegro Praiano oscila na temporada e passa por dificuldades no torneio nacional, ocupando apenas a 15ª colocação, com 10 pontos — dois a mais que a Chapecoense, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Resultados de estreias do São Paulo na Sul-Americana:

2003 – Santos 1 x 1 Internacional

2004 – Paraná 2 x 1 Santos

2005 – Fluminense 2 x 1 Santos

2006 – Santos 1 x 0 Cruzeiro

2010 – Santos 1 x 3 Avaí

2019 – River Plate‑URU 0 x 0 Santos

2021 – Santos 1 x 0 Independiente

2022 – Banfield 1 x 0 Santos

2023 – Blooming 0 x 1 Santos

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