Santos tem remanescente de último duelo contra o San Lorenzo no elenco atual

Nesta terça-feira, o Santos enfrenta o San Lorenzo no Estádio Pedro Bidegain pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. O Peixe, que está em último no Grupo D, busca sua primeira vitória na competição.

O Alvinegro volta a encontrar a equipe argentina após cinco anos. Na ocasião, em 2021, os times duelaram em dois jogos pela Pré-Libertadores, com os santistas levando a melhor.

A viagem do Peixão para a Argentina! 🇦🇷🛫 pic.twitter.com/LqLZfrR29m — Santos FC (@SantosFC) April 27, 2026

Velho conhecido

O último confronto entre Santos e San Lorenzo foi disputado no dia 13 de abril de 2021, pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. Na ocasião, no Mané Garrincha, um empate em 2 a 2 garantiu a classificação santista.

O Peixe havia vencido o primeiro jogo na Argentina por 3 a 1, com gols de Lucas Braga, Marinho e Ângelo. A equipe era comandada por Ariel Holan. O único remanescente que atuou naquela partida no atual elenco do Santos é o zagueiro Luan Peres, que rumou ao Olympique de Marselha em julho daquele ano e posteriormente retornou ao Alvinegro Praiano em 2024.

No histórico geral, segundo a plataforma especializada em estatísticas oGol, Santos e San Lorenzo se enfrentaram em quatro oportunidades, sendo duas vitórias santistas, um empate e um triunfo dos argentinos, que eliminaram os brasileiros nas oitavas de final da Sul-Americana em 2006.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Barreal, Moisés e Gabigol.

Ficha técnica

🔴🔵San Lorenzo x Santos⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - 3ª rodada

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (Argentina)