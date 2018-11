“Santos tem que saber perder”, diz Cuca sobre Robson Bambu

O técnico Cuca acredita que o Santos “tem que saber perder” Robson Bambu. O zagueiro tem vínculo até o dia 10 de novembro, assinou pré-contrato com o Atlético-PR e está na mira do Corinthians.

O treinador entende a situação do zagueiro, não vê culpados e sugere uma negociação para minimizar o prejuízo do Peixe.

“Falo com ele sempre, com o grupo e sozinho. Último jogo era complicado (contra o Fluminense), perigoso, e mostrou que é bom profissional. Merece coisa boa. São coisas que acontecem. Antes da minha chegada, jogou de lateral e não foi bem, não deixei emprestar por causa da saída do David Braz. Entrou, foi muito bem, mas como não jogava antes de mim, Santos não quis renovar e procurou na base. Há alguns meninos trabalhados. Era a avaliação que tinha, chegou treinador, virou titular, jogou enormidade e falaram para renovar, mas naquele tempo sem jogar, empresário foi atrás para ele e corretamente também. E encontrou no Atlético-PR. Fez pré-contrato e agora? Ainda cabe alguma negociação com Atlético em percentual ou algo assim para não prejudicar. Tem que saber perder, se a perda for com algum pequeno ganho, está tudo bem”, disse Cuca, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A multa para a quebra desse acordo com os paranaenses foi estipulada em R$ 2,8 milhões – valor que pode ser considerado baixo pelo mercado por se tratar de uma promessa. Mesmo assim, a cúpula santista não está, ao menos por enquanto, disposta a arcar com a despesa para ficar com o atleta oriundo de suas próprias categorias de base.

José Carlos Peres, mandatário santista, aposta que pode vencer essa queda de braço na justiça desportiva, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a alegação de que Bambu assinou apenas um único contrato profissional em sua carreira, esse feito com o Santos, o que daria a preferência ao clube da Baixada nas negociações. Bastaria o Peixe igualar qualquer proposta oficial alheia.

O problema, no entanto, envolve uma questão subjetiva. Que o primeiro contrato profissional de Robson Bambu foi assinado com o Santos não há dúvida. Porém, houve uma renovação no meio desse curso, que alterou salário e data de vencimento do vínculo. Se esse último documento for interpretado como um segundo contrato, e a chance é real de ser, o plano santista irá por água abaixo.

Ciente da situação e interessado no jogador está o Corinthians. O clube do Parque São Jorge monitora o imbróglio envolvendo o zagueiro e já sinalizou que pode pagar a multa de R$ 2,8 milhões. O Santos tomou conhecimento da concorrência por meio do Atlético-PR, com quem a diretoria corintiana tem tratado diretamente.

O elenco do alvinegro da capital conta com Henrique, Léo Santos, Pedro Henrique, Marllon e Vilson para a zaga, e é inegável que a saída de Balbuena ainda gera desconfortos para a equipe. Caso nenhuma das tratativas vinguem, o Atlético-PR pretende aproveitar Robson Bambu em seu grupo para a próxima temporada, principalmente em função da aposentadoria iminente de Paulo André.

Jair Ventura, atual técnico do Timão, foi responsável pela estreia de Bambu no time profissional do Santos, durante o Campeonato Paulista. Foram três oportunidades dadas. Mas foi com Cuca que o jogador ganhou sequência. À época já acertado com o Atlético-PR, Bambu fez oito jogos pelo Campeonato Brasileiro, sete deles como titular, além de ter entrado em uma partida da Copa Libertadores da América.

Desde então, as propostas colocadas à mesa pelo Santos foram todas recusadas. Contrato de três anos e salário de R$ 70 mil, oferecidos, não convenceram a Robson Bambu e seu empresário, comprometidos com o Rubro-Negro do Paraná.