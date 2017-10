Santos tem prejuízo de R$ 32 mil com segundo pior público da Vila no ano

Mesmo ocupando a terceira colocação, com 53 pontos, e ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, apenas 4.245 pagantes assistiram a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no último domingo, na Vila Belmiro. Foi o segundo pior público do Peixe no estádio em toda a temporada.

O embate contra o Dragão só fica na frente do triunfo sobre o Novorizontino, pelo Paulistão, quando apenas 3.195 santistas estiveram em Urbano Caldeira. Por conta do baixo número de torcedores, o clube teve déficit pela segunda vez no Brasileirão.

O Alvinegro gastou R$ 150.033, 84 com a realização da partida (aluguéis, seguros, taxas, impostos e gastos operacionais), mas arrecadou apenas R$ 117.270,00, o que causou um prejuízo de R$ 32.763,84.

No final de setembro, o Santos já havia sofrido um déficit de R$ 29.189,08 na vitória sobre o Atlético-PR, quando apenas 4.257 pagantes estiveram na Vila Belmiro.