Santos tem negociações em andamento para vender dois zagueiros da base

O Santos tem negociações em andamento para vender dois zagueiros das categorias de base: Gustavo Cipriano para a Lazio e Kaique Rocha à Sampdoria, ambos clubes da Itália.

O presidente José Carlos Peres recusou as propostas iniciais, mas mantém contato com as equipes e espera por valores maiores nos próximos dias.

A Lazio ofereceu um empréstimo de dois anos, com opção de compra fixada em 750 mil euros (R$ 3,2 mi), como informou o GloboEsporte.com. O Santos quer ceder Cipriano por um ano, receber uma compensação financeira, aumentar o valor estipulado e ficar com 15% dos direitos econômicos. O contrato vai até abril de 2021.

A Sampdoria propôs 1 milhão de euros (R$ 4,3 mi) e ouviu o “não”. O Peixe pede 2 milhões de euros (R$ 8,5 mi), além de pelo menos 10% de uma futura venda de Kaique. O vínculo se encerra em fevereiro de 2020 e um pré-contrato pode ser assinado a partir de agosto pela saída de graça em março.

Gustavo Cipriano fez alguns treinamentos como sparring de Jorge Sampaoli, mas é reserva na equipe sub-20. Kaique Rocha foi promovido ao elenco profissional, porém, nunca estreou. Ambos têm 18 anos.

