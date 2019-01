Santos tem interesse em João Schmidt, ex-São Paulo

O Santos tem interesse na contratação de João Schmidt, volante ex-São Paulo. O jogador de 25 anos está emprestado pela Atalanta-ITA ao Rio Ave-POR até junho de 2019.

Em contatos iniciais com a empresa do ex-jogador Deco, que agencia a carreira do meio-campista, o Peixe ouviu sobre a dificuldade de trazê-lo. Mesmo assim, o Alvinegro tentará uma composição com os clubes pela vinda ainda neste semestre.

João tem sido titular na maior parte dos jogos do Campeonato Português e seus representantes veem chance de venda na próxima janela internacional de transferências.

O técnico Jorge Sampaoli quer um meio-campista com qualidade suficiente para marcar e atacar. Pablo Pérez, do Boca Juniors, é uma das possibilidades, mas a negociação não avançou até agora.