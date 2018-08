Santos tem interesse em Hernani, mas vê contratação difícil

O Santos tem interesse na contratação de Hernani, do Zenit-RUS, mas vê pouca chance de ter êxito na negociação. O volante tem 24 anos e chegaria para suprir a falta de mais um “camisa 5”, como diz o presidente José Carlos Peres. A informação foi inicialmente publicada pelo “Diário do Peixe”.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, O Zenit fez uma proposta de 9 milhões de euros (R$ 39 mi) por Lucas Veríssimo, porém, não demonstra interesse em emprestar Hernani como forma de abater o valor. A intenção dos russos é vender o atleta. E eles pagaram R$ 28 milhões junto ao Atlético-PR, no fim de 2016.

Hernani ganhou espaço na pré-temporada do Zenit depois de amistosos disputados e a chance de venda neste momento diminuiu. Outro empecilho é a presença de cinco empresários nas tratativas conduzidas pelo presidente Peres e o executivo de futebol Ricardo Gomes.

O meio-campista tem 1,88 m de altura, pode atuar como primeiro ou segundo volante, e ainda não correspondeu às expectativas na Europa. No primeiro ano, fez nove jogos e foi emprestado ao Saint-Éttiene-FRA. Na última temporada, atuou apenas 17 vezes e fez quatro gols.

O Santos ainda não respondeu à proposta do Zenit por Lucas Veríssimo. Em julho, o zagueiro esteve próximo de ser negociado com o Torino-ITA, mas o negócio fracassou na divisão do pagamento. O Peixe gostaria de receber 10 milhões de euros (R$ 43,4 mi) limpos por 80% dos direitos econômicos de direito.