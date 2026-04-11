Santos tem ampla vantagem no retrospecto contra o Atlético-MG na Vila Belmiro

O Santos volta a campo neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Cuca recebe o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). Levando em conta o retrospecto entre os times na Baixada Santista, o sentimento deve ser de otimismo para o torcedor do Alvinegro Praiano.

Segundo o Ogol, site especializado em estatísticas de futebol, as equipes já se enfrentaram em 35 ocasiões. São 21 vitórias para o Alvinegro Praiano, enquanto o Galo venceu apenas seis vezes. Além disso, o confronto registra outros seis empates.

O Santos levou a melhor no último embate entre os dois times na Baixada Santista. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Alvinegro Praiano venceu o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Zé Ivaldo e Barreal.

Retrospecto geral

No entanto, o retrospecto geral do confronto não é favorável ao Santos. Considerando os jogos em Minas Gerais e em campos neutros, o Atlético-MG leva a melhor.

Em 88 partidas, o Galo venceu 36, enquanto o Santos triunfou em 29 ocasiões, além de 23 empates. Ou seja, fora da Baixada Santista, o Alvinegro Praiano venceu apenas oito vezes.

Veja os últimos confrontos entre Santos e Atlético-MG na Vila:

16/04/2025 – Santos 2 x 0 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

23/04/2023 – Santos 0 x 0 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

05/10/2022 – Santos 1 x 2 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

27/06/2021 – Santos 2 x 0 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

09/09/2020 – Santos 3 x 1 Atlético Mineiro (Campeonato Brasileiro)

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