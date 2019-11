Santos tem a melhor média defensiva do século; compare números

Jorge Sampaoli é reconhecido pelo futebol ofensivo, mas seu primeiro ano pelo Santos também se destaca pela força da defesa. O Peixe de 2019 tem a menor média de gols sofridos do século.

O Alvinegro de Sampaoli sofre menos de um gol por partida (0,86). Nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o desempenho é ainda melhor: só três – um do Ceará, um do Botafogo e outro do Avaí.

Everson (35), Victor Ferraz (45), Lucas Veríssimo (34), Gustavo Henrique (50) e Jorge (33) são os jogadores da defesa com maior número de partidas na temporada.

Faltam seis jogos do Brasileirão para o fim da temporada. Se mantiver o rendimento, o Santos terminará 2019 com a melhor defesa em 20 anos. Veja a média de gols sofridos ano a ano abaixo:

2000 = 1,33

2001 = 1,29

2002 = 1,34

2003 = 1,29

2004 = 1,3

2005 = 1,58

2006 = 0,94

2007 = 1,02

2008 = 1,25

2009 = 1,27

2010 = 1,31

2011 = 1,22

2012 = 1,01

2013 = 1,06

2014 = 0,95

2015 = 0,95

2016 = 0,89

2017 = 0,89

2018 = 1

2019 = 0,86 (restam seis jogos para o fim da temporada)