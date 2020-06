Santos tem 10 dias para definir futuro de Evandro; renovação é improvável

O Santos tem 10 dias para definir o futuro de Evandro, mas parece não ter pressa. O Peixe não entrou em contato com os representantes do meio-campista até o momento.

O contrato termina em 30 de junho e o prazo para estender ou não o vínculo por seis meses vence no próximo dia 15. O acordo possui cláusula de renovação, mas depende da confirmação do Alvinegro.

O Santos foi procurado pelos empresários de Evandro por uma definição e vê interessados no mercado. Como a Gazeta Esportiva antecipou, o Athletico-PR monitora de perto a situação.

O curioso é que, se o contrato for estendido por apenas seis meses, Evandro poderia assinar um pré-acordo em julho para sair de graça em janeiro. O meio-campista gosta do Santos e quer uma renovação por mais tempo, opção improvável diante do atual cenário.

Titular sob o comando de Jorge Sampaoli, Evandro perdeu espaço com Jesualdo Ferreira e só jogou cinco vezes neste ano. Ele tem 33 anos.

