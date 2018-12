Santos surpreende e acerta contrato profissional de Kaio Jorge

O Santos acertou o primeiro contrato profissional de Kaio Jorge nesta terça-feira. O acordo vale por três anos, com renovação automática por mais dois, e 100% dos direitos econômicos para o Peixe. A informação foi antecipada por A Tribuna.

A negociação foi concluída nesta terça com o presidente José Carlos Peres. O contrato ainda não foi assinado e isso ocorrerá ainda nessa semana.

Os pais de Kaio Jorge chegaram a anunciar a saída dele do Alvinegro e o garoto de 16 anos foi ao CT Rei Pelé recolher seus pertences e se despedir dos companheiros.

De acordo com o Santos, houve uma pressão dos empresários para a renovação e o acordo nunca esteve distante. Na visão da família, o Peixe voltou atrás na proposta anterior e corrigiu a situação.

Kaio estreou como profissional em vitória por 1 a 0 diante do Atlético-PR, no dia 30 de setembro. Ele deve permanecer no elenco principal em 2019.