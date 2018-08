Santos supera pendência, mas ainda está longe de renovar com Pituca

O Santos não está perto de renovar o contrato de Diego Pituca, de acordo com o empresário Adalberto Almeida. O vínculo do meio-campista vai até 2021, mas ele recebe em torno de R$ 20 mil por mês e o Peixe pretende valorizá-lo para evitar a procura de outros do clubes.

Em entrevista à Tribuna On-line e GloboEsporte.com, o presidente José Carlos Peres disse que um contrato até 2023 está “bem encaminhado”, com aumento de salário e também do percentual dos direitos econômicos (o alvinegro tem 50%). O agente tem uma versão diferente.

“Tive uma reunião com ele na terça-feira, acertamos prazo de contrato, mas ele ficou de me colocar no papel na sexta-feira, depois de aprovação com o Comitê de Gestão. De sexta para sábado, disse que conversaria comigo no sábado. Encontrei com o Diego no sábado, no aeroporto, e conversamos sobre isso. Eu vou me encontrar com um presidente de clube que quer o Diego. Há dois clubes atrás, mas é para o ano que vem, porque ele não pode participar de nada nesse ano. Esse clube deve entrar em contato com o Santos nessa ou na próxima semana. Não quero tirar o Diego, quero que ele fique pelo menos até o final de 2019”, disse Adalberto, à Gazeta Esportiva.

“É só colocar no papel. Se demorar, vai ter contraproposta dos caras. Tenho valores. Fiz conferência com o vice-presidente do clube. Já falei que meu intuito não é tirar o Diego do clube, mas eles estão interessados e o Diego entraria perfeitamente no esquema tático do treinador, que deve ficar para o ano que vem. Falei com o Santos sobre o tempo de contrato, sim, mas não tem valor. Como vou falar que aceito se não tem valor? Eu fiz uma pedida, ele falou que iria atrás da aprovação com o Comitê de Gestão e me ligaria na sexta-feira. Não falou comigo no sábado e liguei duas vezes hoje (segunda-feira), mas não me atendeu. O que mais importa é salário, novo contrato, luva, intermediação, multa… Tem três anos, estende até 2023, mas e valor?”, completou.

Um entrave já resolvido é o pagamento de uma dívida deixada pelo ex-presidente Modesto Roma, com valores da intermediação pela contratação de Pituca junto ao Botafogo-SP, em junho de 2017. As negociações pela renovação só foram iniciadas após esse acerto.

“Já pagaram, me pagaram no dia 31 de julho tudo que deviam. Pendência comigo não tem mais”, concluiu o empresário.

Diego Pituca tem 25 anos, é titular do Santos e disputou 19 partidas na temporada, sem marcar gols e com três assistências. Ele foi promovido ao elenco profissional pelo ex-técnico Jair Ventura em janeiro, depois de se destacar pela equipe sub-23.