O Santos será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, pela escalação irregular de Jhonnathan no Brasileiro Sub-20.

O zagueiro estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, por erro do departamento de base, acabou atuando. Ele entrou aos 26 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 contra o Botafogo, no dia 9 de outubro. O Peixe já estava eliminado e pode ser condenado a pagar uma multa de até R$ 100 mil.

Veja abaixo o que diz o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: