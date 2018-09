Santos vê Dodô “garantidíssimo” e aposta em queda do euro antes da compra

O Santos diz ter o dinheiro separado para comprar Dodô, emprestado pela Sampdoria-ITA até 31 de dezembro de 2018. A quantia estipulada é 2 milhões de euros (R$ 9,4 mi, na cotação atual).

O Peixe, porém, ainda não exerceu a prioridade pela contratação em definitivo por conta de uma questão econômica. O presidente José Carlos Peres aposta na queda do euro depois das eleições no Brasil, marcadas para o dia 7 de outubro.

“Dodo está garantidíssimo. Temos até 31 de dezembro para adquiri-lo em definitivo. Dinheiro separado. E já estamos falando com o agente dele. Exerceremos a compra depois da eleição, quando a moeda vai voltar ao normal”, disse Peres, em contato com a Gazeta Esportiva.

Dodô é titular absoluto do alvinegro desde sua chegada, em fevereiro. Regular, ele é a única opção de origem para a lateral esquerda: Jean Mota, Copete e Diego Pituca já foram improvisados ao longo da temporada.

Com o desejo de permanecer em 2019, o ala de 26 anos entrou em campo 35 vezes no ano, sem marcar gols e com duas assistências.