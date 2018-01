Santos segue reformulação e demite mais três ex-jogadores

Depois de Elano, Marcelo Fernandes e Clodoaldo, o Santos anunciou a demissão de mais três ex-jogadores nesta segunda-feira: Juary, João Paulo e Nenê Belarmino.

Juary era técnico do sub-13, com a supervisão de João Paulo. Nenê coordenava a equipe sub-15. O Peixe ainda não divulgou os substitutos.

A nota oficial do Santos foi simples, sem nem explicar as funções dos ex-atletas dispensados. No caso de Clodoaldo, por exemplo, o alvinegro destrinchou o cargo e o tempo de clube.

“O Santos FC comunica que Juary, João Paulo e Nenê Belarmino não fazem mais parte do quadro de funcionários. O Clube agradece os serviços prestados e deseja muita sorte no decorrer da carreira”.