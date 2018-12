Santos segue “limpa” e libera cinco jogadores do sub-23

O Santos segue com a “limpa” na extinta categoria sub-23 e liberou outros cinco jogadores nessa semana. Antes, o atacante Higor Felippe foi emprestado para o Villa Nova-MG.

O zagueiro Anderson Pereira e o volante Jefferson Alves jogarão Campeonato Capixaba pelo Rio Branco-ES ao lado do atacante Loco Abreu. O meio-campista Juliano deve atuar pelo Tombense-MG. Essas informações foram publicadas pelo Diário do Peixe.

E de acordo com o apurado pela Gazeta Esportiva, o lateral-esquerdo Emerson Barbosa e o atacante Anderson Chub rescindiram o contrato nesta quinta-feira e irão em definitivo para o Tupi. O volante Diego Gomes, sem vínculo com o sub-23 do Santos há alguns meses, também jogará pelo clube mineiro.

O centroavante Diego Cardoso, um dos destaques da categoria, foi sondado pelo Vitória, mas a negociação ainda não avançou.