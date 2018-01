Santos se reaproxima de Pelé e agora busca “fazer as pazes” com Neymar

O Santos se reaproximou de Pelé nas últimas semanas. O presidente José Carlos Peres tem mantido contato com o Rei e a sua equipe. E o resultado já foi visto nas redes sociais.

Depois de desejar boa sorte ao técnico Jair Ventura, Pelé falou sobre o início do Campeonato Paulista do Peixe, antes da vitória por 3 a 0 sobre o Linense, na noite desta quarta-feira, em Lins: “Boa sorte ao Santos no começo da temporada hoje. Sonho com troféus e gols!”, disse Pelé, no Twitter.

O objetivo de Peres é, além do carinho nas redes sociais, ter Pelé por perto em eventos e jogos na Vila Belmiro e Pacaembu.

Mais um ídolo perto?

Depois de Pelé, o Santos tenta se reaproximar de Neymar. O craque do Paris Saint-Germain-FRA se distanciou do clube depois da gestão Modesto Roma, que processou a sua família pela negociação polêmica com o Barcelona em 2013. E para piorar, Neymar ficou mais próximo do Palmeiras e chegou a admitir que torcia para o rival na infância.

Nas últimas semanas, o Peixe fez algumas postagens homenageando Neymar, como na lembrança de sua estreia como profissional. O resultado ainda não surtiu efeito e o camisa 10 da seleção brasileira não respondeu às mensagens.