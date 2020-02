Santos se reapresenta no CT Rei Pelé com presença de Soteldo, Sánchez e Aguilar em campo

O Santos se reapresentou nesta terça-feira no CT Rei Pelé, após o revés de 2 a 1 para o Corinthians no último domingo, com novidades. O treinamento contou com as presenças de Soteldo, Carlos Sánchez e Felipe Aguilar.

Apenas 15 minutos do aquecimento foram abertos para a imprensa. Apesar do curto tempo, foi possível ver os retornos de Soteldo, que estava representando a seleção venezuelana no Pré-Olímpico e tem proposta para deixar o clube, e Carlos Sánchez, recuperado de um desgaste físico que o tirou do clássico.

O zagueiro Felipe Aguilar, tratando um edema na coxa, também apareceu para dar voltas no gramado e acelerar o processo de transição. Apesar da evolução, o colombiano sequer foi inscrito nesta fase inicial do Campeonato Paulista e ainda não tem previsão de retorno.

Sem jogos na semana, o Santos volta aos gramados apenas na próxima segunda-feira, diante do Botafogo-SP, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, às 20h, na Vila Belmiro.

