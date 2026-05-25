Santos se reapresenta e inicia preparação para decisão na Sul-Americana

O Santos se reapresentou na manhã deste domingo, no CT Rei Pelé, e iniciou a preparação para o jogo decisivo contra o Deportivo Cuenca-EQU, pela sexta última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

A equipe comandada por Cuca precisa virar a chave e reagir após a derrota de virada para o Grêmio, no último sábado, por 3 a 2, em Porto Alegre (RS). Os titulares do último duelo permaneceram na academia e fizeram apenas uma atividade regenerativa, enquanto o restante do elenco trabalhou no campo.

O Santos ainda ajusta os últimos detalhes nesta segunda-feira em mais um treino no CT Rei Pelé. Para a partida, o técnico Cuca terá o desfalque do zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate com o San Lorenzo.

Por outro lado, o atacante Barreal, que foi baixa contra o Grêmio, cumprindo a suspensão após a expulsão contra o Coritiba, volta a ser opção. Já o meia-atacante Neymar é dúvida. O camisa 10 do Peixe foi desfalque nos dois últimos jogos devido a um edema na panturrilha direita.

Clima de decisão

O duelo entre Santos e Deportivo Cuenca terá clima de decisão. O Peixe se encontra em uma situação delicada no Grupo D da Sul-Americana e precisa de uma vitória para sonhar com a classificação para a fase de playoffs da competição.

No momento, a equipe de Cuca é a lanterna da chave, com apenas quatro pontos conquistados. Com isso, o time alvinegro não tem mais chances de terminar na liderança do grupo e avançar diretamente às oitavas de final.