Santos começa maratona e ficará quase uma semana longe de casa

O Santos encerra neste domingo a preparação para o duelo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treino, que acontece no período da manhã, a delegação do Peixe embarca para Chapecó.

Depois do jogo contra o Verdão do Oeste, o elenco seguirá viagem para Salvador, onde enfrenta o Bahia, na próxima quinta-feira, às 21h, na Fonte Nova.

Para encarar a maratona de quase uma semana longe de casa, a diretoria santista decidiu fretar um voo para deixar Santa Catarina na terça-feira. Já na quarta, o Peixe treinará no CT do Vitória.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Bruno Henrique não viaja para Chapecó. Porém, o atacante irá se juntar ao elenco na terça-feira, em Salvador.

Com a derrota de virada para o Vasco, na última quarta-feira, na Vila, o Peixe parou nos 56 pontos e viu o Corinthians seguir abrir nove na liderança, faltando apenas cinco rodadas para o término do Brasileirão.