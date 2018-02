Santos se interessa por Ramón Ábila, do Boca Juniors

O Santos tem interesse na contratação do centroavante Ramón Abila, do Boca Juniors. O jogador de 28 anos não tem tido espaço no clube argentino após empréstimo ao Huracán. A negociação ainda está em estágio inicial.

Ábila atuou entre 2016 e 2017 pelo Cruzeiro. Ele viria para substituir Ricardo Oliveira, reforço do Atlético-MG. O Peixe vê Rodrigão apenas como opção e tem Yuri Alberto, de 17 anos, como alternativa para a camisa 9. Eduardo Sasha e Gabigol também podem jogar na função.

O atacante do Boca tem o apelido de Wanchope por causa do ex-jogador da Costa Rica. Ábila é um centroavante nato, forte e finalizador. Ele foi revelado pelo Instituto e também passou por Sarmiento e Deportivo Morón, além de Boca Juniors, Huracán e Cruzeiro.

À espera de um artilheiro, o Santos também procura por laterais, um volante e um meia. Até o momento, o Peixe trouxe Romário, Eduardo Sasha e Gabigol.