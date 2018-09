Santos se inspira no Flamengo e fala em fim de divergência política

O Santos quer profissionalizar o clube por meio de uma empresa de serviços profissionais, a Ernst & Young. A atuação da companhia foi aprovada em reunião do Comitê de Gestão na última segunda-feira, na Vila Belmiro, e o projeto será apresentado nesta quarta.

O presidente José Carlos Peres se inspira no Flamengo e acredita que, por meio da profissionalização, pode acabar com as divergências políticas no clube. A contratação ou não de membros da campanha presidencial e demissões posteriores causaram crises durante o ano.

Vale lembrar que Peres corre risco de sofrer impeachment. Os associados votarão em assembleia geral no próximo dia 29, na Vila Belmiro. Maioria simples tira ou mantém o presidente no poder.

“A EY é uma empresa que é uma das big four. Criaram um braço há três ou quatro anos só de esportes. Fazem contrato com o clube, no clube levantam situação, temos que passar pela profissionalização. Fazem orçamento, planejamento estratégico, organograma. Facilita o lado profissional. Há o exemplo do Flamengo, fizeram grande trabalho. É um dos clubes mais organizados do Brasil. Atlético-PR, Grêmio… Intenção é fazer com que clube seja profissional e que contratações não sejam mais políticas, mas sim por meio do RH. Quando chegar nesse ponto, não teremos divergência política. Ficará estritamente profissional o assunto”, explicou o presidente.

Flamengo e Grêmio têm CEO e diretorias executivas (nos cariocas, 7, nos gaúchos, 5). No Santos, as decisões ficam por meio do Comitê de Gestão, hoje formado pelo presidente, o vice Orlando Rollo e quatro gestores – três se desligaram da função -, além dos executivos Marcelo Frazão (comunicação e marketing), Ricardo Feijoo (administrativo/financeiro) e Rodrigo Gama Monteiro (jurídico). Renato, novo executivo, passa a responder pelo departamento de futebol.