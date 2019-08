Santos se incomoda com críticas de Sampaoli, mas não revida e busca solução interna

As críticas de Jorge Sampaoli durante coletiva de imprensa na última sexta-feira não caíram bem na diretoria do Santos. A ideia, porém, é de evitar repercussão ainda maior.

Diferentemente de outros momentos, o presidente José Carlos Peres e os demais gestores colocam panos quentes na situação e busca focar na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro – o Peixe é o líder, dois pontos à frente do Palmeiras, e enfrenta o Goiás no domingo, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada.

“É a segunda seguida (coletiva de imprensa com críticas à diretoria), mas estamos tratando internamente e nosso foco é o Brasileirão”, resumiu o presidente, em contato com a Gazeta Esportiva.

O presidente Peres e os demais membros da diretoria veem “insatisfação eterna” do técnico. O sentimento é de que sempre haverá reclamações, independentemente da quantidade de reforços. A inquietação é positiva no dia a dia de trabalho no CT Rei Pelé e os incômodos são tratados como “efeito colateral”. O desempenho não é questionado.

A principal crítica de Sampaoli foi pela ausência de pelo menos um meio-campista no “pacotão” de contratações dessa semana: Luan Peres, Pará e Lucas Venuto. O Santos ficou perto de trazer Lucas Silva, do Real Madrid (ESP), e Walace, do Hanover (ALE).

O Peixe vê o elenco perto de ser fechado, porém, está disposto a trazer uma alternativa para substituir Jean Lucas na Série B ou algum atleta sem os sete jogos no Brasileirão. Matheus Rossetto, do Athletico-PR, e Jhonny Lucas, do Paraná, não foram aprovados. Léo Sena, do Goiás, é bem avaliado, mas estourou o limite de partidas.

O Santos contratou 14 reforços nessa temporada. Além de Luan, Pará e Venuto, chegaram Soteldo, Felipe Aguilar, Everson, Cueva, Jean Lucas (agora no Lyon), Felipe Jonatan, Jorge, Jobson, Marinho, Uribe e Evandro.

