Santos retoma negociação e fica perto de renovar com destaque da base

O Santos está perto de renovar o contrato do meia-atacante Tailson, destaque das categorias de base e sem vínculo desde o dia 19 de abril.

Depois de alguns dias sem novidade, o Peixe retomou a negociação com o empresário do jogador e está próximo do acerto. Hoje, há uma pequena diferença salarial para resolver.

O representante do atleta busca um horário com o presidente José Carlos Peres para selar o acordo. A expectativa é de concluir as tratativas na próxima semana.

Tailson tem 20 anos, chamou a atenção de Jorge Sampaoli entre os sparrings, foi inscrito no Campeonato Paulista e relacionado para alguns jogos, mas não estreou como profissional. Seu desejo é permanecer.

