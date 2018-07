Santos repete estratégia de Rodrygo para lucrar mais com Lucas Veríssimo

O Santos repete a estratégia da venda de Rodrygo ao Real Madrid-ESP para lucrar o máximo possível com Lucas Veríssimo. O zagueiro está entre Lyon-FRA e Torino-ITA.

No caso do atacante, o Peixe teve calma na negociação e bateu o pé por 40 milhões de euros limpos (R$ 174 mi). No total, o Real pagará € 54 milhões (R$ 235 mi) por 100% dos direitos econômicos e os custos com comissões e impostos, mais do que os 50 milhões de euros (R$ 217 mi) previstos na multa rescisória.

Com Veríssimo, a história é semelhante. Pressionado pelos empresários por uma resposta rápida, o alvinegro adota cautela e tem como meta receber 9 milhões de euros líquidos (R$ 40,7) pelos 80% dos direitos econômicos de direito. O presidente José Carlos Peres entende que concluir a transação agora pode fazer com que milhões sejam perdidos.

Os agentes do zagueiro garantem que há uma proposta do Torino de 10 milhões de euros (R$ 45,3 mi), com validade até segunda-feira. Peres não se preocupa e prefere esperar pelo Lyon. Os franceses prometeram uma nova oferta até quarta-feira. O Olympique também tem interesse.

Os representantes do defensor pediram uma carta para o presidente com o valor pedido para uma transferência. E o documento não foi feito, justamente para não estipular um teto e desperdiçar a chance de ganhar mais. Há uma espécie de leilão em andamento pelo jogador.

“Já disse a eles (empresários) que o Santos não tem pressa, vai vender pela melhor proposta. E ninguém pautará o clube, muito menos empresários intermediários! Vamos vender no melhor preço e no nosso tempo, portanto, pressão não funciona”, disse o presidente do Santos, em contato com a Gazeta Esportiva.

Lucas Veríssimo quase deixou o alvinegro no começo do ano, para o Spartak Moscou-RUS, mas um desacerto entre empresários inviabilizou a transação de 7,5 milhões de euros (R$ 32 mi, à época). Agora, há a expectativa pela venda com no mínimo 2,5 milhões de euros a mais.

O Santos vê Veríssimo como forma de aliviar os cofres e não sofrer tanto tecnicamente, já que o elenco do técnico Jair Ventura conta com David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu à disposição. O Peixe ainda aposta em garotos da base, como Jackson Porozo, e do sub-23, casos de Gabriel e Thiago.