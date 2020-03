Santos relembra primeiro título internacional, conquistado há 64 anos

Na manhã deste domingo, o Santos usou suas redes sociais para relembrar o primeiro título internacional do clube- o Torneio Internacional Roberto Gomes Pedrosa de 1956.

Há 64 anos, o Santos goleava o Newell’s Old Boys por 5 a 2 e conquistava o Torneio Internacional Roberto Gomes Pedrosa de 1956. A Deusa Alada, como é conhecido o troféu, é a 1ª conquista internacional do Santos! Depois disso, a coleção aumentou bastante, né? 😅🏆#OnThisDay pic.twitter.com/ip2gWwXNEV — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 29, 2020

Com o Pacaembu lotado, o Peixe derrotou o Newell’s Old Boys, da Argentina, por 5 a 2 e levantou o primeiro caneco internacional. Pagão duas vezes, Pepe, Vasconcelos e Del Vecchio marcaram os gols da goleada santista.

Campeão paulista do ano anterior, o Santos sobrou no campeonato. Em quatro jogos, dois contra o Newell’s, uma contra o Boca Juniors e outro com o Nacional, do Uruguai, foram quatro vitórias e 17 gols marcados, com destaque para o centroavante Pagão, artilheiro com cinco gols.

A escalação do Alvinegro Praiano, comandado pelo técnico Lula, tinha Manga, Hélvio e Feijó; Ramiro, Zito e Urubatão; Alfredinho, Jair Rosa Pinto, Pagão, Vasconcelos e Pepe.