Com Gabigol, Santos divulga relacionados para confronto contra o Flamengo

O Santos divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, marcada para às 17h30 (de Brasília) deste domingo, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Os relacionados do Peixão para o #FLAxSAN! 📋 pic.twitter.com/EodUYOhnpn — Santos FC (@SantosFC) April 5, 2026

Novidades e desfalques

A lista conta com o retorno de Gabigol. O atacante está recuperado de um edema na coxa direita, sofrido durante os treinos da data Fifa.

No entanto, o craque Neymar volta a ser desfalque. O atacante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Rony também está fora pelo mesmo motivo.

Além deles, o lateral direito Igor Vinícius desfalca o Peixe após sofrer um edema no quadríceps direito.

Os atletas se juntam a Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Mayke (preservado por uso de corticoide) e Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita), que também não estão à disposição.

Confira os relacionados do Santos

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e Rodrigo Falcão.

Defensores: Zé Ivaldo, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Escobar, Luan Peres e Rafael Gonzaga

Meio-campistas: Zé Rafael, Christian Oliva, João Schmidt, Willian Arão, Thaciano, Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique e Tomás Rincón.

Atacantes: Gabigol, Barreal, Robinho Jr, Rollheiser, Moisés e Lautaro Díaz.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Adonis Frías (Arão), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Rollheiser (Thaciano); Barreal, Gabigol e Moisés.

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Detalhes da partida

FLAMENGO x SANTOS

Competição: Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 5 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)