Santos relaciona Gustavo Henrique, Calabres, Guilherme e Vitor Bueno

O técnico Jair Ventura relacionou Gustavo Henrique, Guilherme Nunes, Gabriel Calabres e Vitor Bueno no Santos para enfrentar a Ferroviária neste sábado, às 16h30 (de Brasília), em Araraquara, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A lista foi “vazada” por Bueno em seu Instagram.

O quarteto será inscrito no Campeonato Paulista e fica à disposição pela primeira vez no Paulistão. Todos devem ser opções no banco de reservas de Jair.

Gustavo e Bueno estão recuperados de cirurgias no joelho. Guilherme e Calabres foram promovidos após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Jair Ventura não divulga a lista de relacionados, mas, com a “ajudinha” de Vitor Bueno, é possível saber os jogadores. Rodrigão está fora. Confira abaixo.

Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo

Laterais: Daniel Guedes, Caju e Romário

Zagueiros: David Braz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Matheus Guedes

Volantes: Renato, Matheus Jesus e Guilherme Nunes

Meias: Vecchio, Jean Mota, Gabriel Calabres, Léo Cittadini e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Rodrygo, Eduardo Sasha, Gabigol e Yuri Alberto