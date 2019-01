Santos recusa proposta do Guarani por Rafael Longuine

O Santos recusou uma proposta do Guarani pela permanência de Rafael Longuine. O clube de Campinas ouviu sobre a intenção de utilizar o meio-campista nesta temporada.

Após avaliação do elenco, o Bugre buscou Rafael Longuine e não tentou ficar com Matheus Oliveira, também emprestado pelo Peixe em 2018. O atacante Diego Cardoso interessa. As conversas são conduzidas entre os diretores Renato e Fumagalli.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Longuine disse que o torcedor alvinegro pode vê-lo como reforço. Ele tem treinado com o técnico Jorge Sampaoli e espera ficar depois de ser cedido para Coritiba e Guarani desde que foi contratado, em 2015, junto ao Audax.

Sampaoli avalia o atual grupo antes de liberar atletas para empréstimos. Jean Mota e Yuri têm negociações avançadas com Bahia e Fluminense, respectivamente, e esperam pelo “ok” para sair.