Santos recebe proposta de clube árabe por Cueva, mas Krasnodar não libera

O Santos recebeu nesta semana uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos por Christian Cueva. A oferta foi de 750 mil dólares (R$ 3 milhões) para empréstimo até julho de 2020, mas o Krasnodar (RUS), equipe detentora dos direitos econômicos do meia, recusou.

Esse time pagaria o salário integral de R$ 600 mil e teria a opção de compra de 7 milhões de dólares (R$ 28,6 mi), valor prometido pelo Peixe para aquisição em três parcelas anuais a partir de janeiro de 2020.

Cueva está emprestado até 30 de janeiro do ano que vem. Se o Santos não conseguir quem arque com a dívida, terá de pagar os quase R$ 29 milhões na cotação atual até 2022.

O peruano não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli. A última partida pelo Santos ocorreu em 26 de maio, no empate em 0 a 0 com o Internacional, na Vila Belmiro.

