Santos recusa proposta da Turner e pede mais para equilibrar o caixa

O Santos negocia com a Turner um adicional pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir deste ano. A ideia é equilibrar o fluxo de caixa com esse valor.

O Peixe recebeu R$ 40 milhões de luvas, mas quer mais pois o Palmeiras levou R$ 100 mi (incluindo amistosos e exploração do sócio-torcedor). O presidente José Carlos Peres já recusou uma oferta de R$ 20 milhões.

O Alvinegro estima pelo menos R$ 25 milhões da Turner pela compensação diante do tratamento diferente ao rival. Outras equipes como Athletico, Bahia, Coritiba e Internacional aceitaram propostas de “contrapeso”. O Fortaleza, não.

Com o dinheiro, o Santos respiraria financeiramente. O Peixe pagou o salário de fevereiro com atraso, nesta segunda-feira, e ainda deve dois meses de direito de imagem. O caixa está comprometido até maio.

Se entrar em acordo com a Turner, o Santos teria o suficiente para pagar os atrasados e evitar novos problemas com os compromissos. A folha salarial é de cerca de R$ 6 milhões. O total gasto por mês é de aproximadamente R$ 13 mi.

