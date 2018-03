Santos recusa proposta da Europa por jovem observado no profissional

O Santos recusou nos últimos dias uma proposta do Hellas Verona-ITA por Gustavo Cipriano, zagueiro destaque da equipe sub-17 e observado com frequência em atividades no elenco profissional. O atleta passou por período de treinamentos no clube italiano no começo do ano, durante suas férias, e agradou.

O Hellas gostaria de contar com Gustavo por empréstimo, com opção de compra. O Peixe não aceitou e espera assinar um contrato profissional com o garoto de 17 anos em breve. Ele tem apenas um vínculo de formação.

A concorrência na defesa do grupo principal do alvinegro é enorme: David Braz e Lucas Veríssimo são titulares, com Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, Cleber, Robson Bambu e Matheus Guedes como opções. Mesmo assim, Gustavo tem sido chamado para completar treinos e até disputou amistoso com o São Bernardo.