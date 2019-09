Santos recusa investida de clube português por Lucas Braga

O Santos recusou nos últimos dias uma investida de um clube da primeira divisão de Portugal por Lucas Braga, atacante ainda fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli.

A equipe fez uma proposta oficial de empréstimo, com opção de compra de R$ 800 mil por 80% dos direitos, mas acenou posteriormente com 500 mil euros (R$ 2,3 mi) por 50% do “passe”. O Peixe queria 5 milhões de euros (R$ 22,9 mi).

Lucas veio do Luverdense de graça e atuava pela equipe B. O Alvinegro foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e o jogador não tem calendário para o restante da temporada.

Sem acerto com o time português e com o fim da janela internacional de transferências, Lucas Braga espera ser emprestado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quatro integrantes da competição procuraram os representantes do atleta e há negociação avançada com um deles, postulante ao acesso.

Lucas tem 22 anos, é atacante de lado de campo e tem contrato até 31 de maio de 2022. Sampaoli ainda não o chamou para integrar treinamentos do elenco profissional.

