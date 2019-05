Santos se recusa a emprestar Luiz Felipe e não fala quanto quer em venda

O Santos se recusa a emprestar Luiz Felipe. E questionado sobre quanto quer para negociar em definitivo, o presidente José Carlos Peres pede para trazer proposta, mas não fala o valor mínimo. A ideia é contar com o zagueiro no segundo semestre.

Como antecipou a Gazeta Esportiva na última segunda-feira, Luiz Felipe foi procurado pelo Athletico para empréstimo. Bahia e Vasco fizeram sondagens.

O Athletico quer reforçar a defesa para a Libertadores da América. Além disso, a equipe teme pela possível venda de Léo Pereira na próxima janela internacional de transferências, a partir de julho, tem Thiago Heleno suspenso por doping e Paulo André em fim de carreira.

O clube paranaense não descarta uma proposta de compra, mas fica no escuro sem saber quanto o Peixe gostaria. Luiz foi contratado por R$ 1 milhão junto ao Paraná em 2016. O Alvinegro detém 55% dos direitos econômicos.

Luiz Felipe perdeu espaço no elenco alvinegro depois de falhar na semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Após ser destaque no início da temporada, o jogador de 25 anos está atrás na disputa com Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Lucas Veríssimo. Wagner Leonardo, promovido da base, é alternativa. Cleber Reis não está nos planos de Jorge Sampaoli.

