Neymar reforça o Santos para jogo contra o Recoleta na Sul-Americana; veja relacionados

O Santos divulgou os jogadores relacionados para a partida contra o Deportivo Recoleta, no Paraguai. O jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana acontece no Estádio Río Parapiti, em Pedro Juan Caballero. Cuca terá um reforço de peso para o duelo decisivo.

Poupado da partida contra o Palmeiras, no último sábado, Neymar retorna ao time e deve começar entre os titulares. A partida está marcada para ter início às 21h30 (de Brasília).

Além do camisa, também retorna ao time o atacante Thaciano. Por outro lado, Mayke ficou fora da lista dos relacionados e não viaja com o restante do elenco. Outra baixa que se repete da lista anterior é Lautaro Díaz.

Os relacionados do Peixão para o jogo no Paraguai! 📋⚪️⚫️ pic.twitter.com/Me43SfDLdy — Santos FC (@SantosFC) May 4, 2026

Provável escalação

Assim, o Santos deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Neymar, Moisés e Gabigol.

Situação do Peixe

A sequência do Santos sem vencer continua. Já são seis jogos sem vitória, somando Brasileirão e Sul-Americana. No campeonato nacional, o Peixe amarga a 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 15 pontos somados. Na competição continental, a equipe comandada por Cuca também vai mal. No Grupo D, é o lanterna, com apenas dois pontos.

Detalhes de Recoleta x Santos

Recoleta x Santos (4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana)

(4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana) Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

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