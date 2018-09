Santos reclama de suposto pênalti não marcado em Gabigol

O Santos saiu de campo incrédulo com a quantidade de chances desperdiçadas neste domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. Passada a vitória celeste por 2 a 1, o técnico Cuca reconheceu a grande atuação do goleiro Fábio, que salvou diversas vezes sua equipe, mas não esqueceu de um suposto pênalti não marcado em cima de Gabigol.

Logo no início do segundo tempo, Rodygo ganhou disputa de bola com Murilo na linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro para Gabigol, que chegou livre para finalizar. Ao dominar a bola, porém, o camisa 10 a deixou escapar um pouco, enquanto Bruno Silva vinha com tudo por trás dele. O volante cruzeirense tropeçou e acabou tocando no tornozelo do atacante santista, dentro da área, o que fez com que ele prontamente fosse ao chão.

“Também tivemos um pênalti não marcado. Não é choro, mas, se o juiz marca, poderíamos ter saído com a vitória. Outro dia jogamos aqui, não jogamos muito bem, e saímos com a vitória. Eles têm um elenco bom, mas hoje merecíamos vencer. Infelizmente, perdemos”, disse o técnico Cuca.

Após o lance, o zagueiro Murilo teve de ser substituído por Léo. Na disputa com Rodrygo, o defensor cruzeirense acabou caindo no chão e deslocando o ombro. Após receber atendimento médico, ficou definido que seria melhor ele não permanecer na partida, evitando um agravamento do problema.

