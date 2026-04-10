Santos recebe representantes do MP-SP para discutir volta da torcida visitante

Nesta sexta-feira, o Santos recebeu, na Vila Belmiro, representantes do Ministério Público de São Paulo para discutir a possível volta das torcidas visitantes em jogos envolvendo clubes paulistas.

Participaram do encontro o procurador de Justiça Thales Cézar de Oliveira e a promotora do JECRIM (Juizado do Torcedor de São Paulo), Daniela Hashimoto, recebidos pelo presidente Marcelo Teixeira.

A reunião abordou o cenário após dez anos da implementação da torcida única nos estádios. A proposta é iniciar conversas com clubes e federações para avaliar a viabilidade do retorno, com foco em segurança.

"Há uma vontade de viabilizar a possível volta da torcida visitante. Então, a nossa ideia é conversar com os presidentes dos clubes e com as federações para verificar se há efetivamente a vontade política desse retorno", comentou o Procurador de Justiça.

"Nós precisamos viabilizar estudos para que esta possível volta seja feita com absoluta segurança", completou.

"Clubes são os maiores interessados"

Daniela também destacou a responsabilidade conjunta para que a medida possa avançar.

"A possibilidade de volta da torcida visitante traz esse contrapeso e essa responsabilidade de todos os personagens envolvidos para que isso aconteça, se puder acontecer, mas de forma segura", disse Daniela.

"Os clubes são os primeiros e maiores interessados em ter ou não o retorno da torcida visitante. Então é fundamental o papel dos clubes nesse trabalho de responsabilidade para que possamos talvez construir um modelo seguro do retorno", concluiu.

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