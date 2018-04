Santos recebe ‘não’ por Zelarayán e recusa empréstimo de Caio

O Santos esteve à procura de um meia no exterior, mas essa contratação ficará para junho, quando a janela de transferências no Brasil reabre. Nesta segunda-feira, data limite para negociações, o Peixe não avançou por Caio Henrique, do Atlético de Madrid-ESP, e Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX.

O alvinegro disse não ao empréstimo de Caio logo nas primeiras horas do dia. Na versão do clube, os valores envolvidos na negociação eram altos e o técnico Jair Ventura não se empolgou pelo negócio por acreditar que se trata de uma aposta. Os representantes do atleta, em contrapartida, alegam que o Santos voltou atrás e tentou diminuir ainda mais as quantias – o valor fixado para compra seria de três milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). A informação foi publicada pelo Lance e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Caio gostaria de voltar ao Peixe depois de se destacar nas categorias de base. Sem acordo, o meia tentará outro clube no futebol brasileiro. O Paraná é um dos interessados e precisa correr para fechar a transação em tempo hábil.

Sobre Zelarayán, o meia argentino se empolgou ao saber da viagem de José Carlos Peres ao México. O presidente, porém, nem abriu negociações com o Tigres e ouviu sobre a possibilidade de uma liberação apenas em junho. Lá, as competições estão em fase final e não há a intenção de se desfazer de jogadores.

Zelarayán gostaria de jogar no Santos, mas não foi procurado por Peres. Essa negociação vinha se arrastando desde dezembro, primeiro mês da nova gestão no Peixe.

Sem sucesso para substituir Lucas Lima, o Santos procurará por um meia no mercado interno e também no exterior. O Peixe alega que pode seguir negociando com clubes internacionais, mas só receberá o reforço em junho.