Santos recebe e-mail com novas exigências do Monaco pelo empréstimo de Jorge

O Santos esperava por um “sim” nesta quinta-feira, mas recebeu um e-mail do Monaco-FRA com novas exigências pelo empréstimo de Jorge.

Na mensagem, o Monaco disse ter visto a entrevista coletiva de Jorge Sampaoli na noite da última quarta, admitindo devolver o salário por causa do não pagamento ao restante do elenco e criticando a diretoria.

Dessa forma, o clube francês exigiu garantias para pagamento dos salários e cota de titularidade. A negociação, então, voltou a esfriar.

O Santos acertou o empréstimo até dezembro de 2019 há mais de um mês, mas a diretoria do Monaco passou por mudança e a negociação recomeçou quase que do zero. O Porto-POR, onde Jorge estava emprestado até junho, o liberou.

Mesmo com Felipe Jonatan, o Peixe quer Jorge. O jogador ex-Ceará não poderá atuar na Copa do Brasil e Orinho não agrada ao técnico Jorge Sampaoli.