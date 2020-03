Santos recebe “bolada” por venda de Serginho ao futebol chinês

O Santos recebeu cerca de 600 mil dólares (R$ 3 milhões) pela venda de Serginho do Kashima Antlers, do Japão, ao Changchun Yatai, da segunda divisão da China.

A negociação foi concluída por 2,6 milhões de euros (R$ 14 mi) e o Peixe tinha direito a 20% de futura transferência + mecanismo de solidariedade da FIFA, quantia paga aos clubes formadores.

Esse valor já foi inserido no fluxo de caixa do Alvinegro e utilizado para pagar as “contas do dia a dia” em meio aos recorrentes problemas financeiros da equipe.

Outro dinheiro alto recebido pelo Santos é o da venda de Felipe Aguilar ao Athletico-PR – R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos. A tendência é utilizá-lo para pagar os próximos salários, que estão em dia, e os direitos de imagem atrasados.

Serginho é meio-campista, tem 25 anos e ficou no Peixe entre 2014 e 2018, antes de ser emprestado a Vitória e Santo André e se destacar pelo América-MG.

