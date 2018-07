O Santos voltará a discutir a demissão de Jair Ventura nessa semana. O técnico não fez o time evoluir durante a pausa para a Copa do Mundo da Rússia e o Peixe perdeu para Monterrey e empatou com Querétaro, Palmeiras e Chapecoense.

A maior parte da diretoria quer mudança na comissão técnica. O presidente José Carlos Peres, antes defensor da permanência, está incomodado. E o executivo de futebol Ricardo Gomes pretender dar mais a tempo para Jair comandar a equipe com os reforços Bryan Ruiz, Carlos Sánchez e Derlis González.

A tendência é que Jair Ventura tenha mais um teste contra o Flamengo, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador esteve perto de sair, mas a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, no dia 13 de junho, deu a sobrevida na função.

O Peixe está nas oitavas de final da Libertadores (Independiente-ARG) e quartas da Copa do Brasil (Cruzeiro), porém, ocupa a 15ª colocação no Brasileirão, com 15 pontos, e um jogo a menos. O aproveitamento na temporada é de 44,4%, com 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas.

Depois do empate em 0 a 0 com a Chapecoense, neste domingo, Jair Ventura defendeu o seu trabalho e voltou a elencar as dificuldades sofridas no clube.