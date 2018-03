Santos quer jogar semifinal do Campeonato Paulista no Pacaembu

Classificado, o Santos quer jogar a semifinal do Campeonato Paulista no Pacaembu. O Peixe tem dois possíveis adversários: o São Paulo, se o Bragantino eliminar o Corinthians nos pênaltis nesta quinta-feira, e o Palmeiras, o mais provável, com qualquer outra combinação de resultados.

Independentemente do rival, o alvinegro vai decidir fora de casa. E quer jogar a primeira no Pacaembu. A Federação Paulista de Futebol vai definir datas e horários em congressos na manhã de sexta-feira.

Caso o adversário seja o Palmeiras, há um agravante: o Allianz Parque está reservado e é possível que os dois jogos da semifinal sejam no Pacaembu, favorecendo ao Santos.

O Peixe ficou insatisfeito com o público das quartas de final contra o Botafogo. 6.209 torcedores foram à Vila Belmiro na noite desta quarta-feira.