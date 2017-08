Santos promove ‘Match Day’ contra o Fla, prometendo várias atrações

Além do jogo contra o Flamengo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santos está preparando uma série de ações para a próxima quarta-feira, no Pacaembu. O clube promoverá um ‘Match Day’ a partir das 16h, na Praça Charlles Miller, em frente ao estádio.

Antes da partida começar, os torcedores terão várias opções de entretenimento, como um espaço itinerante de tatuagem para quem quiser marcar na pele a paixão pelo Peixe, uma unidade móvel com produtos oficiais do alvinegro, uma equipe pronta para atender interessados em fazer parte do Programa Sócio Rei e também um espaço para maquiagem facial artística.

Já durante o embate contra o Rubro-Negro, a partir das 21h45, 60 associados do Programa Sócio Rei irão entrar no gramado do estádio com o bandeirão do Santos.

TATTO TRUCK

Em parceria com o Santos Futebol Clube e o Programa Sócio Rei, administrado pela Rede Gol Soccer System, a equipe da Tattoaria vai facilitar a vida de quem não vê a hora de eternizar a paixão pelo Peixe na pele e irá oferecer R$ 100,00 DE DESCONTO aos sócios-torcedores do time santista. Os não-sócios contarão com preços promocionais. Estarão disponíveis diferentes opções de tatuagens criadas especialmente para o evento.

O estúdio itinerante de tatuagem é um projeto, lançado pela Tattoaria House, que fica localizada em São Paulo, e que percorre todo o Brasil levando artistas renomados. Um dos sócios da empresa, André Fernandez Teodoro, conta que serão realizadas tatuagens rápidas e com preços acessíveis no dia do evento. “Estamos bem empolgados porque a ação une dois assuntos: futebol e tatuagem. A gente está se unindo com uma marca gigantesca que é o Santos Futebol Clube e tem tudo a ver com a gente.”

PINTURAS FACIAIS

Como parte do “MATCH DAY”, a maquiadora artística Flávia Topolski irá colorir os rostos dos torcedores. Estarão disponíveis opções de pinturas para quem quiser entrar no clima alvinegro.

LOJA MÓVEL DA SANTOS STORE

Parceira do Santos Futebol Clube, a Truckvan, maior fabricante de unidades móveis do Brasil, estará com a loja móvel da Santos Store estacionada no local. A empresa venderá produtos oficiais do clube a partir das 16 horas.

CADASTRO SÓCIO REI

No dia do evento, o torcedor santista interessado em se tornar sócio do Clube terá um espaço para fazer o cadastro. O programa Sócio Rei (www.sociorei.com.br) oferece uma série de benefícios e experiências para a torcida. Mais informações sobre estão disponíveis no site www.sociorei.com.br ou nas redes sociais (Facebook: www.facebook.com/socioreioficial e Instagram: @socioreioficial).