Santos promete quitar dívida com Sampaoli e parte do elenco em julho

O Santos promete quitar a dívida em direito de imagem ao técnico Jorge Sampaoli e parte do elenco em julho, quando receberá os 20 milhões de euros (R$ 87 mi) da segunda parcela do Real Madrid (ESP) por Rodrygo.

Os casos variam. Com Sampaoli, há duas imagens atrasadas. Há quem tenha uma, duas ou três para receber – o pagamento é mensal, bimestral ou trimestral e uma minoria recebe além da CLT (que está em dia).

“Desde que a gente assumiu (em dezembro de 2017) tivemos um atraso de três dias e depois de oito dias. A questão é a imagem. Como a gente não conseguiu antecipar o recebimento do Rodrygo e temos de pagar muitos impostos, a gente teve dificuldade de pegar o direitos de imagem. Já conversamos com os jogadores para que isso seja regularizado no início de julho”, disse o presidente José Carlos Peres, à Santa Cecília TV.

O Santos não tem as imagens em dia desde o início do ano e, nas últimas semanas, parte da dívida foi paga – alguns atletas ficaram até cinco meses sem esse pagamento, que pode ser de, no máximo, 40% do salário.

