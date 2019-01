Santos procura meia e dois atacantes, mas recua após saber dos valores

O Santos procurou três jogadores para o setor ofensivo nos últimos dias, mas esbarrou nos valores pedidos para negociar: o meia Luis Díaz, do Junior Barranquilla-COL, e os atacantes Pedro Rocha, do Spartak Moscou-RUS, e Brayan Angulo, do Emelec-EQU. Todos os nomes foram publicados anteriormente pela Gazeta Esportiva.

O Junior pediu 5 milhões de dólares ao River Plate-ARG por Díaz, não houve sucesso e a renovação contratual foi anunciada nesta segunda-feira. Por Pedro Rocha, o Spartak só aceita a venda por 12 milhões de euros (R$ 50 mi).

“Queria o Díaz, quem não quer, mas se o River Plate não tirou ele com 5 milhões de dólares, imagina? Também queria o Pedro Rocha que você falou, mas não dá, é duro de trazer. Muito caro. E sobre o Angulo, você vai cair duro… Pedem 7 milhões de dólares (R$ 25,8 mi). E por 70% dos direitos econômicos!”, disse o presidente, em entrevista exclusiva à Gazeta.

Sem acordo por esses três atletas, o Santos negocia com o goleiro Everson, do Ceará, o zagueiro Felipe Aguilar, do Atlético NacionaL-COL, e o volante Pablo Pérez, do Boca Juniors-ARG. O único reforço garantido é Yeferson Soteldo, meia-atacante ex-Huachipato-CHIL.