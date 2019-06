Santos prevê nova rodada de negociações por Lucas Veríssimo em julho

Lucas Veríssimo vive seu melhor momento na temporada, com oito jogos consecutivos pelo Santos. O bom desempenho faz o clube imaginar uma nova rodada de negociações em julho, na reabertura da janela internacional de transferências.

O zagueiro de 23 anos foi protagonista em duas das três janelas em 2018. Na primeira, ficou perto de reforçar o Spartak Moscou-RUS. Na segunda, em julho, uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 45,3 mi, à época) do Torino-ITA foi recusada. Outras equipes como Saint-Éttiene, Nantes e Lyon, da França, Stuttgart, da Alemanha, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse.

Uma lesão em ligamento do joelho direito inviabilizou novas ofertas neste ano. Recuperado desde março, Veríssimo deve atrair interessados nas próximas semanas. Até aqui, porém, não houve procura, de acordo com os empresários. O Peixe vê “perfil europeu” no defensor, mas, nos bastidores, lamenta não ter negociado o atleta para o Torino.

O contrato de Lucas Veríssimo vai até 30 de junho de 2022. O Santos detém 80% dos direitos econômicos do zagueiro. Ele possui 126 jogos pelo Peixe.

