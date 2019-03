Santos prevê liberação da Vila para terceira fase da Copa do Brasil

O Santos prevê o fim da reforma da Vila Belmiro para a terceira fase da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, no dia 11 de abril, no jogo de volta.

O prazo inicial era até o dia 20 de março, mas, como antecipado pela Gazeta Esportiva, o Peixe deve esticar um pouco.

Neste momento, as obras estão em fase final, com a pintura, ajustes no gramado e desmobilização da mão de obra.

“Provavelmente não (se cumprirá o prazo). Nós interditamos a Vila Belmiro para todas as obras necessárias. Se o prazo tiver de estourar, vamos expandi-lo. O que mais importa é uma Vila moderna dentro de várias limitações e muito segura. O exemplo é quando reformamos nossa casa e, mesmo tendo planejado, sempre surge algo a mais. E já encontramos dezenas de esqueletos estruturais”, disse o presidente José Carlos Peres, à reportagem.

A Gazeta Esportiva registrou o andamento da reforma. Os vidros atrás dos gols e dos camarotes foram rebaixados. Grades foram retiradas. A ideia é aumentar o efeito “alçapão”.

Além da questão futebolística, as obras passam por diversas fases, como segurança pública, iluminação, melhoria no gramado. Não há mudança na capacidade do estádio, hoje de cerca de 16 mil.

Vale lembrar que o Pacaembu foi vetado pela CBF para competições nacionais por causa da iluminação insuficiente. O Santos não pretende investir para trocar os refletores e, diante desse impasse, quer atuar na capital paulista em mandos com a luz do dia.