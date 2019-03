Santos prepara volta de Luiz Felipe e Lucas Veríssimo contra o Novorizontino

O Santos prepara a volta dos zagueiros Luiz Felipe e Lucas Veríssimo na partida contra o Novorizontino, na próxima sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A dupla não deve ficar à disposição no clássico diante do Corinthians, domingo, em Itaquera. Eles foram liberados para treino com bola nesta semana e ainda buscam condições físicas melhores.

Há chance, inclusive, de Luiz e Veríssimo serem titulares contra o Novorizontino. Como o Peixe está classificado no Paulistão, o técnico Jorge Sampaoli deve rodar o elenco.

Luiz Felipe teve estiramento na coxa direita diante do Mirassol, no dia 9 de fevereiro. Já Lucas Veríssimo não atua desde o dia 27 de outubro, em vitória por 3 a 0 contra o Fluminense. O zagueiro sentiu um problema ligamentar no cruzado do joelho direito durante treinamento.

Além de Luiz e Veríssimo, o Santos conta com os atuais titulares Gustavo Henrique e Felipe Aguilar e os jovens Kaique Rocha, Jackson Porozo e Wagner Leonardo. Cleber Reis não está nos planos da comissão técnica.

