Santos prepara oferta para Robinho após o Brasileirão; atacante espera o Galo

Parece até déjà-vu, mas o Santos novamente quer repatriar Robinho. E ao contrário do que aconteceu em outras oportunidades, quando ficou apenas no interesse, o Peixe realmente está preparando uma proposta oficial para contar com o atacante a partir de janeiro de 2018.

Na última semana, o presidente santista Modesto Roma Júnior se reuniu com a advogada do craque, Marisa Alija. No encontro, o mandatário afirmou que enviaria uma oferta nos próximos dias.

“Vamos falar sobre o Robinho e qualquer outra negociação somente na próxima segunda-feira, quando o Campeonato Brasileiro já tiver acabado”, resumiu Modesto em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.

Robinho, por sua vez, ainda espera uma proposta de renovação com o Atlético-MG, com quem tem contrato até o fim do ano. O atacante quer analisar as ofertas com calma antes de definir seu futuro. O Galo, porém, só deve fazer um contato após as eleições presidenciais, no dia 11 de dezembro. Vale destacar que o time de Belo Horizonte tem uma cláusula de preferência para estender o vínculo com o camisa 7.

Assim como o Atlético, o Santos também terá eleição no próximo mês. Porém, o presidente Modesto Roma quer fechar com Robinho antes do pleito ocorrer, no dia 9. De acordo com o Estatuto do alvinegro, o mandatário pode negociar a contratação de atletas que estejam livres ou em fim de contrato, como é o caso do ‘Rei das Pedaladas’.

Com a saída de Lucas Lima, que ganharia R$ 600 mil por mês se aceitasse a proposta de renovação, o Peixe ganhou um ‘alívio’ no caixa e pretende oferecer a mesma quantia para Robinho.